Pandemie ve světě: Ve Francii začnou neočkovaní platit za testy, italské poslance pustí do práce jen s certifikátem

Neočkovaní lidé si ve Francii budou nově muset platit PCR i antigenní testy. Rozhodla o tom už dříve francouzská vláda. Týká se to i českých turistů, pokud by se chtěli otestovat ještě před návratem do vlasti. V Itálii pak smí od pátku lidé do práce jen s covidovým certifikátem, který prokazuje jejich bezinfekčnost. Tato povinnost se vztahuje i na poslance.