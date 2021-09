Na krveprolití té noci žádný výcvik nestačil, svědčil o pařížských teroristických útocích jeden z četníků

Podle serveru France24 by každý den mělo vystoupit před soudem se svým svědectvím zhruba patnáct lidí. Každý z nich bude mít asi třicet minut na to, aby popsal útok a další okolnosti. Slyšení poškozených by mělo trvat pět týdnů.

Soud na žádost vypovídajících četníků nezveřejnil jejich celá jména. Philippe, který v listopadu 2015 u četnictva sloužil třiatřicet let, popsal, jak uslyšel za zády výbuch. Když se otočil, uviděl kouř a lidskou nohu.

„Nejprve jsem si pomyslel: 'Co tady proboha dělá noha figuríny?' Tu nohu si pořád dokážu opravdu velmi jasně vybavit,“ řekl podle agentury AFP. Dodal, že byl společně s dalšími četníky u stadionu vycvičen k jednání ve výjimečných situacích, na krveprolití z té noci ale žádný výcvik nestačil. „Udělali jsme, co jsme mohli,“ dodal s pláčem.

Útok v klubu nebo před stadionem

V osudný den se mezi 21:16 a 21:53 před stadionem Stade de France ozvaly tři exploze. Mezitím na jiných místech Paříže zaútočili střelci, zejména v hudebním klubu Bataclan, odkud pochází drtivá většina obětí.

Další strážník, jehož křestní jméno je Renaud, se v uvedenou noc vrátil do služby po otcovské dovolené. „Stále to není u konce a já nevím, jestli někdy bude,“ sdělil soudu.