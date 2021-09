Neznámý útočník ostřeloval auto poradce ukrajinského prezidenta, zranil řidiče

Vliv oligarchů či Moskvy

Ukrajinská pravda napsala, že útočník střílel na Šefirův vůz automatickou zbraní z přilehlého lesa. Zraněný řidič byl převezen na jednotku intenzivní péče a jeho stav je kritický. Podle informace poslance vládní strany Sluha lidu Jevhena Ševčenka zveřejněné na Twitteru řidiče zasáhly tři střely. Kyjevský oblastní prokurátor Oleksij Chomenko s odvoláním na sdělení lékařů později řekl, že řidičův život je mimo ohrožení.

Chomenko rovněž uvedl, že vyšetřovacích verzí události je několik, konkrétně žádnou nespecifikoval. Média zmiňují například možnou ruku oligarchů, jimž Zelenskyj vyhlásil boj, anebo Moskvy. Podle ukrajinského ministra vnitra Denyse Monastyrského se možnost vnějšího spojení s útokem prověřuje, je však příliš brzy na to hovořit o „ruské stopě“.

Že by Rusko mělo s útokem na Šefira něco společného, už důrazně odmítl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Bohužel v současné době ať se stane na Ukrajině, co se stane, nikdo z aktuálních politiků není schopen vyloučit ,ruskou stopu',“ řekl Peskov podle agentury TASS. Podle něj to „samozřejmě nemá nic společného s reálným stavem věcí“, ale jde „spíše o příznak přehnaného emočního stavu“.