Ve Washingtonu začala demonstrace na podporu lidí z 6. ledna. Policie střeží Kapitol

Stovky příznivců Donalda Trumpa se 6. ledna střetly s policisty a pronikly do budovy Kongresu. Byli přesvědčeni, že jejich kandidát volby vyhrál, ale opozice pak výsledky zmanipulovala. „Tito lidé jsou hrdinové. Bojují za právo Američanů volit a za poctivé sečtení hlasů. Stroje na počítání hlasů jsou těžce zmanipulované,“ řekl tehdy jeden z nich, Marshall Hailey.

Žádné z těchto tvrzení se u soudů právníkům hájícím zájmy Donalda Trumpa nepodařilo prokázat, uvedl nyní zpravodaj ČT v USA David Miřejovský. Dodal, že exprezident naznačuje, že jeho příznivci byli v právu. Ženu, kterou zastřelil policista, když pronikla do přísně střeženého prostoru, má Trump za hrdinku.

„Ashli Babbittová byla zavražděna rukou někoho, kdo nikdy neměl vystřelit ze své zbraně. My víme, kdo to je. Kdyby se to stalo 'druhé straně', vyvolalo by to nepokoje po celé Americe. Dnes už ale reprezentuje Ashli, která vroucně milovala svoji zemi, víc lidí, než kolik jich je na opačné straně,“ uvádí Trump na své stránce www.donaldjtrump.com.

Kvůli násilnostem už bylo obviněno na 650 lidí. Soudci budou většinu případů teprve řešit. První útočníci, kteří uznali vinu, odešli s několikaletými podmíněnými tresty, pokutou, nebo několikaměsíčním vězením, dodal zpravodaj.