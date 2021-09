V Rusku začínají třídenní volby do Státní dumy, hlavní kritiky Kremlu režim vyřadil

Jako první se vzhledem k časovému posunu otevřely volební místnosti na Dálném východě, a to v 8:00 místního času (tedy ještě ve čtvrtek v noci SELČ). Poslední možnost vhodit hlasovací lístek do uren budou mít Rusové v neděli do 20:00 místního času (20:00 SELČ). Podle zpravodaje ČT Karla Rožánka se očekává účast mezi 48 a 51 procenty, při posledních volbách činila podle oficiálních údajů necelých 48 procent. O 450 míst ve Státní dumě se uchází čtrnáct politických uskupení, přičemž podle poslední prognózy státní agentury VCIOM může překonat pětiprocentní hranici hlasů potřebnou pro zisk mandátů pět z nich - kromě Jednotného Ruska také komunisté, nacionalistická Liberálnědemokratická strana Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského nebo Spravedlivé Rusko, jež se sice počítá k opozici, ale podporuje Kreml, podobně jako ostatní opoziční parlamentní strany. Uspět by mohla také loni založená strana Noví lidé. „Určité šance mají ještě dvě uskupení, a to Strana penzistů a liberálně-demokratická strana Jabloko, bez šancí není ani Strana zelených. Tam se odhady pohybují kolem tří procent,“ doplnil zpravodaj ČT v Rusku Karel Rožánek.

Represe vůči opozici Hlasování předcházely měsíce represí vůči opozici. Úřady prakticky zajistily, že nejznámější a nejhlasitější kritici Kremlu nekandidují. Zároveň vystupňovaly tlak na nezávislá média či obránce lidských práv - řada jich dostala hanlivou nálepku „zahraniční agent“, případně se ocitli na seznamu takzvaně nežádoucích organizací. Vlnu represí odstartovalo lednové zatčení opozičního předáka Alexeje Navalného poté, co se vrátil do vlasti z Německa, kde se léčil z otravy nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, z níž on i skupina investigativních novinářů viní Kreml. Ten nařčení odmítl a zpochybnil i otravu. Úřady proti následným nepovoleným shromážděním na podporu opozičníka tvrdě zasáhly. Navalnyj si nyní odpykává 2,5 roku vězení, oficiálně kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku. „Organizace, které byly navázány na tohoto známého opozičního politika, byly podle nového zákona označeny za extremistické, a všichni lidé, kteří v těchto organizacích pracovali, se nesmí tři roky ucházet o žádné veřejné funkce, tedy ani kandidovat ve volbách,“ popsal Rožánek. Týká se to třeba Leonida Volkova, který musel odejít do exilu, či právničky Ljubov Sobolové, která svou kandidaturu stáhla. Ucházet o politické funkce se z různých důvodů nesmí ani někteří další opoziční politici. Úřady blokují „chytré hlasování“ Tým Navalného se snaží vyvinout tlak na Kreml skrze takzvané „chytré hlasování“. „Je to aplikace v mobilních telefonech, která ukáže, který z kandidátů ze všech jiných stran, než je Jednotné Rusko Vladimira Putina, má šanci porazit právě kandidáta ze strany Jednotné Rusko,“ přiblížil princip Rožánek. V minulosti se tato metoda setkala s určitým úspěchem. Úřady ale web „chytrého hlasování“ nedávno zablokovaly a pohrozily firmám Apple a Google pokutami a stíháním, pokud z virtuálních obchodů neodstraní aplikaci.