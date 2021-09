ŽIVĚ: EU bude lépe přecházet zdravotním krizím, slíbila von der Leyenová

Evropská unie bude v návaznosti na koronavirovou pandemii společně lépe předcházet zdravotním krizím a spustí nový program pro posílení odolnosti v této oblasti. V tradičním poselství o stavu EU to v Evropském parlamentu slíbila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Do roku 2027 chce do tohoto programu investovat 50 miliard eur (1,26 bilionu korun). Komise je podle ní zároveň připravena poskytnout do poloviny příštího roku dalších 200 milionů dávek vakcín proti covidu-19 chudším zemím.