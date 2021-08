Maroko a Alžírsko zpřetrhávají diplomatické vazby. Přou se o špionáž či požáry

Uzavření marocké ambasády v Alžíru potvrdily zdroje agentury AFP. Velvyslanec i všechen personál se podle plánu přesune do Rabatu. Nadále fungovat by měly generální konzuláty v Alžíru, Oranu a Sidi-Bel-Abbèsu.

Už v úterý alžírský ministr zahraničí Ramtan Lamamra oznámil, že země s Marokem přerušuje diplomatické vztahy. „Marocké království nikdy neustalo se svými nepřátelskými aktivitami proti Alžírsku,“ nechal se slyšet Lamamra.

Maroko po alžírském rozhodnutí předeslalo, že kroku lituje a označilo jej za neopodstatněný. Tamní diplomacie ale připustila, že odpovídá logice stupňování napětí z minulých týdnů.

„Marocké království zůstane důvěryhodným a věrným partnerem alžírského národa a odpovědně bude dále usilovat o rozvoj zdravých a plodných vztahů v oblasti Maghrebu. Maroko kategoricky odmítá klamné a absurdní záminky, jež za rozhodnutím stojí,“ napsalo v prohlášení ministerstvo zahraničí.

Alžír ve čtvrtek naznačil, že by mohl ukončit dodávky plynu do Maroka poté, co v říjnu vyprší stávající kontrakt. Ten Rabatu zajišťuje dodávky plynovodem, který spojuje Alžírsko se Španělskem právě skrze Maroko. Alžír se ale může spolehnout ještě na druhý plynovod, který přes Maroko nevede – a právě přes něj by severoafrická země chtěla od října odebírat veškeré zásoby španělského plynu.

Požáry symbolické i reálné

Napětí mezi oběma zeměmi se zvýšilo na počátku srpna, kdy marocký velvyslanec při OSN řekl, že obyvatelé historického regionu Kabylie, který se nachází na severovýchodě Alžírska a kde žije menšina Berberů, mají právo na sebeurčení. Následně Alžír povolal z Rabatu svého velvyslance ke konzultacím.

Alžírsko také obvinilo separatistickou skupinu z Kabylie, že se za podpory Maroka podílela na zakládání ničivých požárů, které v zemi vypukly na začátku srpna. V souvislosti s plameny v zemi zahynulo nejméně devět desítek lidí.