Je potřeba se bavit o odpovědnosti, zdůraznil Zaorálek. Podle Pekarové Adamové je prioritou pomoc afghánským spolupracovníkům

přehrát video Události, komentáře: Situace v Afghánistánu

„Jsme svědky budování nových poměrů v této zemi, budování nové éry, ale zároveň i toho, že opravdu dochází k selhání,“ uvedla poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Určitě by se mělo podle ní za čas vyhodnotit, zda se například stažení armád z Afghánistánu nedalo udělat lépe, případně pomaleji a předat moc jinak. V tento moment je podle ní ale zásadní to, jestli je Česká republika schopná pomoci těm, kteří pomáhali jí. „Tlumočníkům a jejich rodinám. To si myslím, že je klíčová věc, kterou máme řešit teď,“ zdůraznila. „Je naše povinnost se o ty, kteří nám pomáhali, postarat a nemyslím si, že by se z toho mělo stávat velké téma,“ souhlasil také ministr kultury a bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Tento názor však nesdílí místopředseda SPD Radim Fiala. „Oni měli pracovní smlouvy s ministerstvem obrany, věděli, do čeho jdou, byli za to placeni,“ uvedl s tím, že tito lidé pocházejí z odlišného kulturního a společenského prostředí, mají jiné hodnoty, vztah ke svobodě, k ženám i k západním hodnotám. „Pokud jim česká vláda chtěla pomoci, měla jim domluvit politický azyl v nějaké jiné muslimské zemi, která je blízká jejich hodnotám, kultuře. Například v Turecku, je to člen NATO,“ řekl. V této souvislosti také uvedl, že sice zaznamenal jejich „výkřiky“: raději smrt než Taliban, „ale když mohli vzít pušku do ruky a bojovat za osvobození Afghánistánu, tak to neudělali,“ zdůraznil. „Já mám pocit, že teď jde o to, že si řekli – oni se o nás starali celou dobu, tak se tam necháme odvézt, aby se o nás starali i v Evropě. Ale opravdu, já se bojím radikalizace muslimů v Evropě a myslím si, že bychom to nebezpečí neměli brát na lehkou váhu,“ dodal. Pekarová Adamová však zopakovala, že pomoc spolupracovníkům je namístě, protože jinak se Česká republika stane nedůvěryhodným partnerem do budoucna.

Dění, které nyní v Afghánistánu probíhá, ji ale překvapilo, zvláště rychlý postup Talibanu při přebíraní moci. Zaorálek (ČSSD) naopak podotkl, že informace o situaci v zemi byla k dispozici už v předstihu, a to před několika lety. Připomněl, že už v roce 2014 si americký Kongres nechal zpracovat zprávu, ze které pak o pět let později byly zveřejněné nemalé části v listu The Washington Post a která přinesla tři hlavní sdělení: „V Afghánistánu nemáme žádný strategický cíl. Udržujeme režim jen pomocí korupce. A armáda, kterou jsme vytvořili, je jen pomyslná, existuje jen na výplatních páskách,“ konkretizoval Zaorálek. A dodal, že může doložit i to, že už v roce 2005 Američané disponovali informací, že nejsou schopni Taliban porazit. Podle něho je teď proto namístě se bavit ne o překvapení, ale o odpovědnosti. „Dvacet let jsme něco budovali a dnes jsme ztratili veškerý vliv. Jestli si někdo myslí, že tam zítra nějaký budeme mít, tak je naivní,“ uvedl s tím, že do Afghánistánu se investovalo 2,2 bilionu dolarů a přímo do afghánské armády pak směřovalo 83 miliard dolarů. „Já bych byl rád, kdybychom místo toho, že začneme analyzovat, si začali říkat, že se tady kolem Afghánistánu neskutečným způsobem lhalo. Když jsem ve sněmovně (dříve) řekl, že se bojím, že tam nemáme žádnou strategii, tak jsem jedním českým generálem byl nazván zbabělcem,“ přiblížil Zaorálek. Podle něho je teď také zásadní si uvědomit, že zmíněných 83 miliard dolarů se dalo investovat do sil Aliance, na ochranu území států, které ji tvoří. „To je ta odpovědnost, po které volám. My jsme ztratili peníze na reformu armády, která by bránila naše území. A tady je potřeba se ptát, jak je možné, že se takto lily peníze do černé díry a dnes zbraně, které jsme vozili afghánské armádě, má Taliban,“ dodal. Pozastavil se také nad vystoupením amerického prezidenta Joea Bidena, které nepovažuje za šťastné. „Chápu, co řekl ve vystoupení, že není možné bojovat za Afghánistán, když Afghánci sami nechtějí. Rozumím, že co dělá, je v zájmu Spojených států a že dál tam lít peníze nemá smysl. Ale na druhou stranu s ním nesouhlasím, že je možné si jako Pilát umýt ruce a říci, že Afghánci mají smůlu. Biden nemá pravdu, že nešlo nikdy o budování demokracie, já si pamatuju výroky o tom, jak chceme získat srdce a hlavy Afghánců,“ dodal.

Česká republika by se měla starat o Českou republiku a nechat Afghánistán Afgháncům, říká Fiala Fiala pak připomněl, že SPD nikdy s misí nesouhlasila. „My jsme říkali, a v tom jsme byli v rozporu s prezidentem, že mise v Afghánistánu nebude mít dobrý konec a teď se to potvrzuje. Bohužel válka proti terorismu v Afghánistánu se stala dlouhodobou okupací, která v očích Afghánců legitimizovala teroristické hnutí Taliban jako osvobozenecké. To znamená, Afghánci, běžní lidé, to brali tak, že je Taliban osvobozuje od dlouhodobé okupace spojenců,“ uvedl. Dodal, že dnes je zřetelně viditelné i to, že země nechce žádnou západní demokracii ani její hodnoty a že jsou tamní lidé spokojeni s režimem, který tam kdysi panoval, a byli by rádi, kdyby se vrátil. „Já si myslím, že by se Česká republika měla starat o Českou republiku a nechat Afghánistán Afgháncům,“ zdůraznil.