Čínští sportovci jsou i pod tlakem strany

Číňané na stupních vítězů znamenají pro vládnoucí komunisty s nacionalistickým podtónem více než pouze sportovní úspěch. Ztrátu zlaté totalita umí vysvětlit jako nedostatek vlastenectví. Někteří diskutéři na internetu to sportovcům dávají pocítit. „Bojujete za slávu vlasti? Vypadá to, že jste se ani neprobudili,“ napsal jeden uživatel na čínském webu Weibo.

Nacionalisté na sítích nereprezentují většinu Číňanů, ale jsou nejhlasitější. Online útoky často rozdmýchávají státem podporované organizace jako Liga komunistické mládeže.

Tlak je letos možná ještě větší než obvykle. Smíšený pár ve stolním tenise se musel omlouvat za porážku ve finále. Tradičně v této disciplíně Čína dominuje. Tentokrát čínští sportovci netriumfovali, a navíc proti Japonsku – historickému rivalovi.

„Snažila jsem se ze všech sil, ale nevyužila jsem některé šance. Moc se omlouvám,“ ospravedlňovala se stříbrná medailistka Liou Š'-wen. „Ke konci jsme si nevedli tak dobře, jak jsme měli. Taktika a technika se nám nedařily,“ omlouval se její spoluhráč Sü Sin.

Podobné to bylo, když s Tchajwanem Číňané prohráli v badmintonu. Zlatá medailistka ve střelbě to zase schytala za sbírku bot značky, která se distancuje od sin-ťiangské bavlny kvůli útlaku tamních Ujgurů. „Proč by měli mít čínští sportovci sbírku bot Nike? Jsou snad čínské značky horší?“ zaznělo na webu Weibo.