USA se chystají evakuovat spřízněné Afghánce, Střední Asie očekává uprchlickou vlnu

USA se chystají Afghánistán opustit do konce srpna a plánují evakuovat ty Afghánce, kteří požádali o zvláštní americká víza kvůli hrozící odplatě talibanských bojovníků. První část evakuovaných by měla být do konce července převezena na základnu Fort Lee ve Virginii, kde budou čekat na vyřízení své žádosti. Podle Pentagonu by se mělo v souhrnu jednat o dva a půl tisíce lidí.

Bidenova administrativa nadto uvažuje o uvolnění ubytovacích kapacit v dalších vojenských základnách. Ve čtvrtek schválila Sněmovna reprezentantů zákon, který umožní vydat zvláštní víza až osmi tisícům osob, což by podle Reuters mělo stačit pro všechny oprávněné žadatele. Momentálně americké úřady evidují osmnáct tisíc žádostí.

Bílý dům dále uvedl, že Biden v pátečním telefonátu sdělil afghánskému prezidentovi Ašrafu Ghanímu, že Afghánistán může nadále počítat s podporou USA včetně rozvojové a humanitární pomoci.

Americký odchod ze země ukončí konflikt, který vypukl po teroristických útocích skupiny al-Káida na cíle v USA z 11. září 2001. O osud tlumočníků a dalších spolupracovníků vyjadřovali obavy mimo jiné zákonodárci z obou hlavních politických stran v USA a jejich znepokojení ještě posílily územní zisky povstalců Talibanu z posledních týdnů.