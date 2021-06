V polském Rzeszówě bude starostovat opoziční politik. Podle vicepremiéra jde o budíček pro vládu

Fijolka v klání podpořila opoziční politická uskupení včetně liberální Občanské platformy nebo Polské lidové strany. Pro Ewu Leniartovou, za kterou se postavila vládní strana Právo a spravedlnost (PiS), hlasovalo 23,62 procenta voličů. Kandidát Solidárního Polska Marcin Warchol pro změnu získal 10,72 procenta hlasů a zástupce krajní pravice Grzegorz Braun oslovil 9,15 procenta voličů.

Polský vicepremiér Gowin okomentoval výsledky z dvousettisícového Rzeszówa se slovy, že jsou pro vládní koalici „budíčkem“. Pokud podle Gowina vláda nevyřeší své rozpory, voliči by jí za to mohli vystavit „červenou kartu“ v parlamentních volbách. Vládnoucí koalice Sjednocená pravice se totiž už měsíce potýká s vnitřními neshodami, které vyvolaly spekulace, že by se mohla rozpadnout.

Polská opozice naopak podle serveru Politico doufá, že vítězství v Rzeszówě bude znamenat obrat v boji proti straně Právo a spravedlnost. Opoziční uskupení v zemi utrpěla řadu volebních porážek od roku 2015, kdy se moci v zemi chopila národně konzervativní PiS. Po koronavirové pandemii doufají, že nadešla doba, kdy by mohla PiS oslabit.

Volby nastavují zrcadlo polské politice, píše Politico

Rzeszów je v Polsku jakýmsi mikrokosmem, píše Politico. Jedná se o relativně liberální město obklopené hluboce tradičním venkovem, který tvoří podloží pro politickou podporu Práva a spravedlnosti. Tyto volby podle listu nicméně poukázaly na současný stav polské politiky; obvykle rozklížené opoziční strany se sjednotily za jediným kandidátem, zatímco vládnoucí uskupení se rozdělila, což prý svědčí o napětí v koalici.

Obyvatelé Rzeszówa vybírali nového starostu. Někdejší lídr města Tadeusz Ferenc, jenž stál v čele města od roku 2002, rezignoval dříve v únoru kvůli koronavirovému onemocnění. Pandemie pak volební klání posunula z května na červen. Místní předčasné volby se během neděle konaly ve stovce polských měst a obcí, podotkl server TVN24. V řadě z nich bude zapotřebí druhé kolo hlasování.