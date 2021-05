Polsko hlasuje o evropském plánu obnovy. Rozkmotřil vládu i opozici

Straně Solidární Polsko, kterou vede ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, na plánu obnovy vadí to, že se Polsko bude muset zadlužit, protože se skládá z dotací a ze společné půjčky. Uvedl to zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé. Ziobro podle něj tvrdí, že to je cesta k federalizaci Evropy, ke „Spojeným státům evropským“, a že tak Polsko přichází o další část své suverenity.

Kromě plánu obnovy se bude v Sejmu ratifikovat také víceletý finanční rámec Evropské unie. Je to společný zákon, který je třeba přijmout stejně jako v ostatních členských státech EU. I tady má Ziobro velké výtky. Jde mu o to, co se hodně řešilo v prosinci – o návaznost vyplácení evropských prostředků na dodržování zásad vlády práva.