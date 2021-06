Ruská policie provedla razie u opozičních aktivistů

„Prohledali moji chatu poblíž Kolomny a razie provedli i u mého bývalého spolupracovníka Alexandra Solovjova a manažera mojí kampaně Vitalije Venediktova. Oficiální důvod neznám,“ napsal na sociální síti Telegram opoziční politik a bývalý poslanec Dmitrij Gudkov.

Jeho otec, rovněž někdejší poslanec Státní dumy, Gennadij Gudkov, mu řekl, že policisté vpadli také do jeho staré kanceláře, „ačkoli tam už osm let nic není“. „Nemám ponětí, co tam hledali,“ napsal na Twitter. Podle něj se jednalo o „odplatu vůči celé rodině Gudkovových“.

Zadržení exšéfa Otevřeného Ruska

V pondělí večer ruská policie zadržela na petrohradském letišti Pulkovo bývalého ředitele hnutí Otevřené Rusko Alexeje Pivovarova. Podle jeho týmu policie v noci na úterý prohledala jeho byt, je vyšetřován pro spolupráci s nežádoucí organizací a měl by být přepraven do jihoruského Krasnodaru.

Hnutí Otevřené Rusko založil před dvěma desetiletími někdejší nejbohatší Rus a později nejznámější ruský vězeň Michail Chodorkovskij. Minulý týden hnutí oznámilo, že se samo rozpouští, aby tak ochránilo své přívržence před očekávaným zpřísněním postihu za činnost v organizaci, kterou úřady prohlásily za „nežádoucí“.