Natáčet, ale nenechat se zabít. Válečným reportérům pomáhá instinkt i rady místních

„Kdybych v Aškelonu počítal čas, tak bychom museli zmizet okamžitě, protože tam bývá patnáct sekund na útěk. Samozřejmě, že v hlavě člověk přemýšlí, jestli to riziko je přijatelné, nebo už ne. Řekl bych, že jsme se pohybovali na hraně toho rizika,“ vybavuje si zpětně úterní situaci zaznamenanou v přímém přenosu blízkovýchodní zpravodaj České televize David Borek.

Během jeho živého vstupu se rozezněly sirény a na oblohu vylétly protiraketové střely. Kamera chvíli zaznamenávala raketový souboj na nebi, pak přenos skončil. Štáb utíkal do krytu, o kterém se Borek ve vysílání zmínil.

„Slyšeli jsme rány od raketového systému, jsou to velice intenzivní, suché zvuky, které zapraskají nad námi. Pak to skončilo, siréna přestala znít, šli jsme k autu a začalo to všechno znovu,“ popisuje Borek události, které divák už neviděl. „Do krytu jsme se vraceli znova a znova, bylo to snad desetkrát,“ říká.

Strach prý neměl, takové situace totiž patří k jeho práci zpravodaje v místech konfliktu. Je ale potřeba být na ně dopředu připravený a vědět, co je bezpečné a co už raději neriskovat. Obecný návod vytvořit nelze, váleční reportéři musí situaci odhadnout sami na základě svých zkušeností.

„Reportovat z hotelu taky není ono“

„Je potřeba zvažovat, člověk se přece nenechá zabít kvůli záběru – nebo kvůli pocitu jakési falešné statečnosti nebo hrdinství. To určitě nemá smysl. Ale zase sedět někde v závětří v hotelu a reportovat taky není ono. Člověk musí vyvažovat,“ vysvětluje válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín.

Na místech, odkud posílá reportáže – Blízký východ, Libye, Náhorní Karabach nebo třeba Ukrajina – dává na rady místních obyvatel a novinářů, kteří v oblasti pracují dlouhodobě. „Vědí, kam se dá utéct, kdy situace začíná být opravdu o ústa. To bylo například v Karabachu, když se všichni evakuovali a hrozil masivní útok na hlavní město neuznané republiky Karabach. Zůstalo tam jenom pár odvážlivců, a to je ten moment, kdy si novinář musí sbalit všechna svá zařízení a co nejrychleji někam utéct,“ říká Dorazín.

Podle Terezy Engelové, zpravodajky z válečných zón, která spolupracuje s více českými médii, rozhoduje kromě instinktu také štěstí. „Jsou momenty, kdy natáčíte a najednou cítíte, že něco není v pořádku. Párkrát jsem takhle odjela půlhodinky před tím, než to tam vybombardovali. Úplně ochránit se člověk nemůže, musí počítat s určitou dávkou štěstí. Štěstí mít musíte,“ tvrdí Engelová.