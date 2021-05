Pandemie ve světě: Středoevropské země zvažují cestovní dohody, Řecko uvolní pohyb mezi regiony

Středoevropské státy kvůli koronavirové pandemii zavedly různá omezení, jež se dotkla také přeshraničního cestování. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Slovinska a Ukrajiny se sešli na čtvrtečním jednání v Bratislavě.

„Musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom rozběhli letní sezonu dovolených. Vítáme závazek EU, že se přijme evropské řešení. Dočasně bychom chtěli umožnit očkovaným lidem ze sousedních zemí, aby přijeli do Česka. Chceme také umožnit českým občanům, aby mohli volně cestovat do těchto zemí,“ řekl šéf české diplomacie Jakub Kulhánek.

Jeho slovenský protějšek Ivan Korčok uvedl, že Bratislava musí ještě dotáhnout technické detaily, jako je například vydávání potvrzení o absolvování očkování. „Když budeme mít jasno v těchto otázkách, bude možnost dopracovat se k bilaterálním dohodám,“ řekl. Podle něho zatím není známo, jak Slovensko bude přistupovat k očkovaným, kteří dostali vakcínu, jež nebyla schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).