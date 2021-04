Palestinská samospráva zřejmě chystá odklad parlamentních voleb, mají být první za 15 let

Palestinská samospráva by měla zveřejnit rozhodnutí o odkladu květnových parlamentních voleb, které mají být první za patnáct let. Krok zdůvodňuje tím, že Izrael odmítá umožnit hlasování ve východním Jeruzalémě. Za rozhodnutím může být kromě postoje Izraele i to, že případný odklad působí výhodně pro samosprávu a jejího vůdce Mahmúda Abbáse. Jeho strana Fatah by totiž podle průzkumů ve volbách prohrála.