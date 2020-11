Desítky tisíc mladých Palestinců z východního Jeruzaléma mohou získat izraelské občanství

Stávající procedura nutná k získání izraelského občanství je velmi zdlouhavá a často končila zamítnutím. Žádosti se vyřizovaly podle pátého článku zákona o občanství. Zájemci podle něj musejí dokázat, že žijí v Jeruzalémě a nemají nemovitost na palestinských územích.

Žadatelé musejí rovněž projít testem z hebrejštiny a složit přísahu loajality Izraeli. Důvodem k zamítnutí mohlo být podezření, že se chce žadatel usadit v jiném městě, a také bezpečnostní nespolehlivost. Dosud izraelské úřady až polovinu žádostí zamítly, kvůli zdlouhavému procesu od žádosti často ustoupili nakonec i žadatelé.

Nyní bez jazykových testů a přísahy

O občanství lze nově požádat podle dodatku 4a k zákonu o občanství. Umožňuje urychlené vyřízení pro žadatele ve věku od 18 do 21 let, kteří v Izraeli žijí a narodili se tam nebo tam žijí souvisle nejméně pět let a nemají občanství jiné země.

Ministerstvo vnitra Izraele nemůže žádosti zamítnout s výjimkou trestného činu, za který byl žadatel odsouzen na nejméně pět let do vězení. Tento článek nepožaduje složení testu z hebrejštiny ani složení věrnostní přísahy.