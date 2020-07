Mladé Palestince stále méně zajímá samostatnost Západního břehu Jordánu, tvrdí expertka

Mezi mladými Palestinci čím dál více převládá názor, že lepší by byl jednotný palestinsko-izraelský stát, samostatnost Západního břehu Jordánu si už spíše nepřejí. Uvedla to pro ČT ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová. Budoucí generaci Palestinců bude podle ní místo myšlenky samostatného státu, který se stále nedaří plně zřídit, více zajímat získání plných občanských práv a propojení obou států. To ale může znamenat problém pro Izrael, protože by v něm Židé už nedrželi většinu.