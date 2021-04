Před 20 lety se poprvé vydal do vesmíru samoplátce. První civilistkou ale měla být už v roce 1986 učitelka z USA

Faktor Elon K moderní kosmonautice už neodmyslitelně patří jeden privátní hráč – americko-kanadský podnikatel Elon Musk. Do „vesmírných závodů 2.0“ vstoupil vizionář se založením firmy SpaceX už v roce 2002. Cílem bylo vyvinout raketové nosiče pro lety do vesmíru. Pomluvy o neuskutečnitelných plánech velkého snílka začal Musk vyvracet – SpaceX za téměř dvě dekády své existence zaznamenala řadu úspěchů, které dokázala vždy skvěle marketingově prodat. V roce 2006 získala SpaceX kontrakt od NASA na vývoj nosičů schopných zásobovat Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a nahradit tak americké raketoplány, jejichž provoz skončil v roce 2011. První zásobovací let uskutečnil Musk v roce 2012. V květnu 2020 uskutečnila SpaceX první pilotovaný let do vesmíru.

SpaceX nemá skromné cíle. Chtěla by se opětovně dostat na Měsíc a kolonizovat Mars. V rámci svých vizí také úspěšně vysílá na oběžnou dráhu satelity Starlink (v současnosti jde už o zhruba 1200 družic), z jejichž výdělků se velké kosmické plány chystá dotovat. Musk promlouvá i do vesmírné turistiky. Prvními turisty od roku 2009 by měli být v roce 2021 a 2022 členové posádek Crew Dragon. V roce 2023 by se mohl na oběžnou dráhu kolem Měsíce dostat japonský miliardář Jusaku Maezawa – jako vůbec první platící „civil“ v historii.

Inspiration4 a dearMoon Dalšími vesmírnými turisty by se měli stát už letos členové posádky Crew Dragon v rámci mise Inspiration4. Celou misi pod taktovkou SpaceX zaplatí americký miliardář a také pilot Jared Isaacman, který bude zároveň velitelem posádky. „Nejde o to lidi přesvědčovat o tom, jak vzrušující by bylo stát se astronautem, což samozřejmě je skvělé, ale o to vyslat inspirativní zprávu o tom, čeho všeho jsme schopni na zemi dosáhnout,“ řekl Isaacman. Půjde o vůbec první let v historii, na jehož palubě nebude profesionální astronaut. Isaacman koupil další dvě místa pro dětskou nemocnici St. Jude Children's Research Hospital. Jedno místo obsadí Hayley Arceneauxová, které je 29 let a je zaměstnankyní St. Jude a bývalá pacientka s rakovinou kostí. Ta se stane vůbec nejmladší Američankou ve vesmíru.

Start se plánuje na říjen. Z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě vesmírnou loď Crew Dragon vynese raketa Falcon. Kapsle pak bude Zemi obíhat čtyři dny, než se vrátí zpět. Další „civilní let“ se do vesmíru podívá v roce 2022 v rámci mise SpaceX Axiom Space-1. Její velitel je profesionál Michael López-Alegría, který poveze tři turisty – z USA, Kanady a Izraele. O větší rozruch by se ale mohl postarat zatím nejambicióznější plán SpaceX – dostat turistu na „dosah“ Měsíce. V září 2018 Musk oznámil, že prvním vesmírným turistou, který se vydá na oběžnou dráhu kolem Měsíce, bude japonský miliardář Jusaku Maezawa. Mise s názvem dearMoon by se měla uskutečnit v roce 2023 a mohlo by jít o první let k Měsíci s lidskou posádkou po 46 letech.

Kosmické ambice má herec Cruise i šéf Amazonu Bezos Cruise v překladu z angličtiny znamená plavba. Tu kosmickou stejnojmenný herec – Tom Cruise – plánuje v příštích letech. Původně se spekulovalo o tom, že by hollywoodský herec s režisérem Dougem Limanem letěl v rámci mise Axiom Space-1 v roce 2022, nakonec to bude ale zřejmě až s ročním či dvouletým zpožděním. Soukromých vizionářů, kteří se chtějí „dotknout hvězd“, je více. Dobývání vesmíru v posledních letech navíc sahá až do pater nejbohatších lidí světa – někteří novináři proto používají už zmíněný termín „vesmírné závody 2.0“. Rivalitu hledají například mezi Muskovými ambicemi a plány šéfa Amazonu Jeffa Bezose.