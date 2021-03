V červenci už budeme slavit spolu, slíbil Biden. Od května se mají očkovat všichni dospělí

„Byť to bylo pro každého jiné, všichni jsme něco ztratili,“ citovala agentura AP ohlédnutí za rokem pandemie. Ta si v USA vyžádala 530 tisíc životů.

„Jediným způsobem, jak získat zpět svoje životy, jak dostat ekonomiku na správnou cestu, je porazit virus,“ pokračoval Biden. Ujišťoval, že v tomto směru využívá všechny nástroje, kterými jako prezident disponuje, a zopakoval slib, že Spojené státy budou mít do konce května dostatečné zásoby vakcín pro dokončení imunizace dospělého obyvatelstva.

„Minimální počet očkovaných během jednoho dne by se měl držet nad dvěma miliony,“ připomněl zpravodaj ČT ve Washingtonu David Miřejovský. Upozornil, že řada Američanů bude kvůli lživým informacím vakcíny i nadále odmítat i přes Bidenovo ujištění, že všechny schválené látky jsou bezpečné.

Všichni dospělí

„Všichni dospělí Američané budou způsobilí pro to dostat vakcínu nejpozději 1. května. To je mnohem dřív, než se čekalo,“ prohlásil prezident s tím, že všichni se budou moci postavit do fronty. Milník vytyčil v momentě, kdy bylo napříč USA podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) podáno skoro 100 milionů dávek vakcín.

Tempo v posledních dnech zrychluje a Biden ve čtvrtek večer oznámil další kroky na posílení tohoto trendu včetně nových center pro hromadné očkování či povolání zubařů, veterinářů a studentů medicíny do role „vakcinátorů“. Dále slíbil zprovoznění portálu, kde lidé budou moci vyhledat místo s připravenými dávkami.