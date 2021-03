Kongres USA definitivně schválil bilionovou pomoc. Pro nehlasoval žádný republikán

Na přímé platby ve výši 1400 dolarů pro většinu Američanů půjde 400 miliard dolarů, dalších 350 poputuje za lokálními vládami. „Pomoc je zde - a čekají nás světlé zítřky,“ napsal na Twitteru Biden.

Balík prošel demokraty kontrolovanou Sněmovnou reprezentantů bez hlasů jediného republikánského zákonodárce. Z demokratů nepodpořil legislativu pouze jeden poslanec.

Kongresmani o budoucnosti předlohy diskutovali několik týdnů. Dle demokratů jde o klíčovou legislativu pro zvládnutí následků pandemie, která si ve Spojených státech vyžádala už 528 tisíc životů a miliony lidí se v důsledku koronaviru ocitlo bez práce.

Republikáni proti sadě ekonomických opatření argumentovali jejich přílišnou nákladností, legislativa je podle nich rozhazovačná a plná progresivní agendy. Dle republikánských zákonodárců už mají Spojené státy nejhorší z pandemie za sebou a ekonomika se zvedá. „Je to špatný plán ve špatné chvíli, z mnoha špatných důvodů,“ odsoudil balík kongresman Jason Smith.

„Toto je historický den. Je to začátek konce velké covidové krize,“ okomentoval prohlasování balíku demokratický kongresman Jan Schakowsky. Bílý dům oznámil, že prezident Biden plánuje zákon podepsat v pátek.

Pomoc podporuje většina Američanů

Demokraté usilovali o prosazení balíku do 14. března, kdy vyprší současná federální pomoc v nezaměstnanosti. Ve středu Sněmovna reprezentantů hlasovala o změnách, které v zákonu provedl Senát. Ten z návrhu pomoci vyškrtl například zvýšení minimální mzdy na 15 dolarů za hodinu do roku 2025 a zpřísnil také podmínky jednorázového příspěvku 1400 dolarů – ten dostanou ti, kteří vydělávají do 80 tisíc dolarů ročně.

„Hodně se mluvilo o tom, jak je tento balík moc velký a moc drahý, ale jestli někdy byl čas pro velké cíle, je to nyní,“ je přesvědčen demokratický zákonodárce Richard Neal.

Plán pomoci podle průzkumu Reuters/Ipsos podporuje sedmdesát procent Američanů – mezi demokratickými voliči balík podporuje devět z deseti oslovených, v případě voličů Republikánské strany je to každý druhý.