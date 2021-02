Prázdný sambodrom v Riu i bulváry v New Orleans. Karnevalová sezona je kvůli covidu bez mas

Každý únor americké New Orleans ožívá barvami. Karnevalové průvody v rámci oslav Mardi Gras právě tady v městě na řece Mississippi patří k těm nejproslulejším. Název Mardi Gras vychází z francouzštiny a v překladu znamená Tlusté úterý. Je předzvěstí postní doby, která začína na popeleční středu den nato.

Letos ale půst postihl New Orleans dříve, než by si jeho obyvatelé přáli – alespoň tedy ten společenský. Kvůli pandemii koronaviru karnevalovou sezonu v New Orleans výrazně narušila protiepidemická opatření a vrchol předpostních dnů, průvod, byl zrušen úplně.

Město, kde se zrodil jazz, se muselo přizpůsobit. Velké alegorické průvody nahradily jen miniaturní ostrůvky lidí na prázdných bulvárech.