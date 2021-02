V katalánských volbách vedou socialisté. Většinu v parlamentu ale nejspíš získají separatisté

Do separatistického tábora se řadí ještě krajně levicová Kandidátka lidové jednoty (CUP), jíž vyjádřilo přízeň 6,5 procenta voličů. To by mělo stačit na devět poslaneckých mandátů. V katalánském regionálním parlamentu podle všeho bude poprvé zastoupena také krajně pravicová strana Vox, která do něj vyšle jedenáct poslanců.

Současnou katalánskou vládu tvoří ERC a Junts. Obě strany se ve středu zavázaly, že po volbách neuzavřou dohodu o vládě se socialisty.

Nejvyšší soud zamítl odložení voleb

Parlamentní volby v Katalánsku se konaly o několik měsíců dříve než v řádném termínu, protože loni v září španělský Nejvyšší soud potvrdil verdikt katalánského Nejvyššího soudu zakazující na rok a půl vykonávat veřejně volené funkce katalánskému premiérovi Quimu Torrovi. Důvodem byla jeho podpora politiků odsouzených za separatistické snahy k dlouholetým trestům vězení kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti z roku 2017.

Volby se místní vláda snažila kvůli pandemii covidu-19 odložit na květen, čemuž ale zabránil katalánský Nejvyšší soud. Hlasování provázela přísná hygienická opatření. Účastnit se ho mohli i lidé s pozitivním testem na koronavirus, pro které byl vyhrazen čas od 19:00 do 20:00. Desítky tisíc voličů využily možnosti korespondenčního hlasování.