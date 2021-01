V zajetí byli diplomaté v Teheránu 444 dní. Jejich propuštění před 40 lety ale smír mezi USA a Írán nepřineslo

„V kontextu dnešní doby, kdy se teroristické organizace předhánějí v tom, aby natočily videa poprav zahraničních pracovníků či diplomatických sborů, by se to snad dalo brát jako malý zázrak,“ reaguje politolog Kraus. V tehdejším kontextu, kdy do události byly zapleteny íránské státní struktury, to ale podle něj trvalo mnohem déle, než všichni očekávali.

„Ano, spekulovalo se i nad tou variantou, že by mohli být zadržení Američané popraveni za špionáž nebo jiné skutky. To by se ale téměř rovnalo vyhlášení války Spojeným státům. Něco takového si nový revoluční režim, který tou dobou nebyl zdaleka tak stabilní, nemohl dovolit,“ dovysvětluje Kraus.

Ambasáda, kterou proslavil film Argo

Incident dlouhodobě rezonuje v americké společnosti. Ostatně herec a režisér Ben Affleck si před několika lety vybral ke zpracování jeden specifický aspekt.

Ve filmu Argo mapoval události, během kterých se s pomocí kanadských diplomatů podařilo zachránit šest rukojmí. Několik lidí z ambasády se totiž oddělilo od hlavní skupiny a ukrývalo se právě v domě kanadského velvyslance. Affleckovo režijní dílo dostalo i ocenění Americké filmové akademie za nejlepší snímek roku 2012.