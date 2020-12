Čína schválila vakcínu Sinopharm, do února chce naočkovat 50 milionů lidí

Vakcínu vyvinula skupina China National Biotec Group (CNBG), což je jedna z větví Sinopharmu. Výrobce ve středu oznámil, že látka ve třetí fázi klinických testů dosáhla 79 procentní účinnosti. Podle agentury Reuters ale CNBG nezveřejnila detailní data o efektivitě svého přípravku BBIBP-CorV.

Vakcína Sinopharmu je založená na oslabeném koronaviru, který se nedokáže v lidských buňkách množit a má imunitní systém naučit, jak si poradit s plnohodnotným virem SARS-CoV-2. V Číně je v různých fázích vývoje i několik dalších potenciálních očkovacích látek, žádná ale zatím nedostala zelenou pro široké nasazení.

Už před schválením první vakcíny byl v Číně naočkován proti covidu-19 asi milion lidí z řad zdravotnického personálu. Nejlidnatější země světa chce do čínského nového roku, který letos připadá na 21. února, naočkovat alespoň 50 milionů ze svých 1,4 miliardy obyvatel.

Mutaci, která se rozšířila v Anglii, odhalili už i v Kalifornii

Potenciálně nakažlivější mutaci koronaviru, která se rychle rozšířila v Anglii, už detekovali také v nejlidnatějším americkém státě Kalifornie. Den poté, co první výskyt v USA oznámil stát Colorado, o tom informoval kalifornský guvernér Gavin Newsom.

„Teď asi před hodinou jsme byli informováni, že tato nová varianta, tento nový kmen… byl identifikován tady ve státě Kalifornie, v jižní Kalifornii,“ řekl Newsom. Guvernér další podrobnosti nesdělil, záhy je však poskytl zástupce okresu San Diego County Nathan Fletcher. Podle televize CNN na tiskové konferenci řekl, že nakaženým je místní 30letý muž, který v poslední době nebyl v zahraničí.

První potvrzený případ mutace označované i jako B.1.1.7 na americkém území oznámil v úterý guvernér Colorada Jared Polis. Podle agentury AP místní zdravotničtí činitelé uvedli, že jeden z kolegů nakaženého člena národních gard má možná daný kmen viru SARS-CoV-2 také. Někteří experti mají za to, že mutace už se pravděpodobně šíří v různých částech USA.

„Nemyslím si, že by to Kaliforňané měli brát jako něco zvláštního. Je to něco, co se čekalo,“ komentoval vývoj epidemiolog Anthony Fauci. Podle něj se brzy objeví i další případy „britské“ mutace, a to nejen v Kalifornii.