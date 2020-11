USA zasáhnou proti organizacím zapojeným do „nenávistné kampaně“ proti Izraeli

Spojené státy okamžitě zakročí proti organizacím napojeným na hnutí prosazující bojkot Izraele. V Jeruzalémě to řekl šéf americké diplomacie Mike Pompeo, který tam přijel v rámci své současné cesty do Evropy a na Blízký východ. Ekonomický, kulturní a vědecký bojkot Izraele kvůli jeho okupačním aktivitám prosazuje hnutí známé pod zkratkou BDS (Boycott, Divestment and Sanctions).