Klíčový palestinský vyjednavač je po nákaze covidem-19 v těžkém stavu. Léčí jej v izraelské nemocnici

„Izraelská vláda se snaží legalizovat drancování palestinské půdy. To je krádež,“ prohlásil v roce 2017.

Převoz ze Západního břehu v doprovodu izraelských vojáků

Pětašedesátiletý Irikát v minulosti prodělal infarkt a před třemi lety se podrobil transplantaci plic. Kvůli komplikacím po nákaze koronavirem byl převezen do jeruzalémské nemocnice Hadassa. Lékaři upozornili, že právě kvůli transplantaci je jeho léčba obtížná.

O Irikátově hospitalizaci v Izraeli požádala palestinská samospráva. Mluvčí nemocnice řekl, že byl politik přivezen ve vážném stavu a musel dostat kyslík. Do hospitalizace byl v izolaci ve svém domě v Jerichu na Západním břehu Jordánu, kam pro něj v doprovodu vojáků přijela v neděli izraelská sanitka.

Zdravotnická diplomacie mezi Izraelem a Palestinou probíhá desítky let. Každý rok přijmou židovské nemocnice tisíce Palestinců, včetně vysokých představitelů Hamásu a dalších politiků. „Péče byla nabídnuta řadě hlasitých kritiků izraelské politiky jako například Džibrílovi Radžúbovi, což je člověk, který se mimo jiné opakovaně jako vysoce postavený představitel palestinské bezpečnosti vyslovil ve prospěch teroristických útoků na Izrael,“ připomíná bývalý zpravodaj ČT v Izraeli Jakub Szántó.

Několik izraelských poslanců rozhodnutí přijmout Irikáta k léčbě přesto kritizovalo. Podle nich za to měl nejprve Izrael požadovat, aby Hamás propustil izraelské zajatce držené v Pásmu Gazy a vydal těla mrtvých izraelských vojáků. Izraelská média ale poukazují na to, že není jasné, proč by měl Hamás, který s mírovým vyjednáváním s Izraelem nikdy nesouhlasil, na tento požadavek přistoupit výměnou za hospitalizaci mírového vyjednávače.