Čínské město testuje devět milionů obyvatel na koronavirus. O víkendu totiž zaznamenalo nově nakažené

„Cestující musí podstoupit test, jehož výsledek obdrží v rámci 72 hodin před nástupem do letadla, během letu je mu měřena teplota a po výstupu je opět podroben testu. Poté je pasažér převezen do karanténního hotelu, kde musí strávit příštích 14 dní. Je to poměrně tvrdé, ale dobře zorganizované a zdá se, že to nese ovoce,“ řekla Šámalová.

Čching-tao je přímořské letovisko na pobřeží Žlutého moře. Ve městě se vaří také oblíbené pivo Tsingtao a v létě se zde koná pivní festival. V nejlidnatější zemi světa Číně, kde se nemoc covid-19 objevila na přelomu roku poprvé, se epidemii zřejmě podařilo zvládnout. Za posledních 24 hodin ohlásila čínská národní zdravotní komise pouze třicet nových nakažených, z nichž více než polovina si infekci přivezla ze zahraničí.