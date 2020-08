Čtyři velké čínské banky zaznamenaly kvůli koronaviru největší propad zisku za desetiletí

Dvě největší banky světa podle aktiv, tedy Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a China Construction Bank (CCB), spolu s peněžními ústavy Agricultural Bank of China (AgBank) a Bank of China (BoC) vykázaly propad zisku o nejméně deset procent.

Čínské bankovnictví v hodnotě 45 bilionů jüanů (143,8 bilionu korun) se ocitlo v první linii při tlumení dopadů nejhoršího ekonomického propadu za 40 let, který způsobilo šíření koronaviru. Úřady po bankách chtějí, aby se vzdaly zisku 1,5 bilionu jüanů tím, že budou poskytovat levné úvěry, oddálí klientům splátky a zvýší objem půjček malým podnikům.

Zisk komerčních bank klesl o 24 procent

Úhrnem klesl více než tisícovce čínských komerčních bank zisk ve druhém čtvrtletí meziročně o 24 procent. Nesplácené půjčky dosáhly hodnoty 2,7 bilionu jüanů. Společnost Citibank minulý měsíc snížila výhled zisku velkých čínských peněžních ústavů o více než deset procent a očekává, že letos jim klesne o 13 procent.

Čtveřici zmiňovaných největších bank stoupl pod tlakem vlády, aby podnikům půjčovaly, objem poskytovaných úvěrů o sedm až deset procent, a to i navzdory tomu, že jim zároveň přibývá půjček nesplácených.