Cichanouská chce pozorovací misi OSN. Běloruský ministr kritizoval „destruktivní síly“ včetně Česka

Kandidátka na běloruskou prezidentku Svjatlana Cichanouská, za níž se sjednotila opozice vůči Alexandru Lukašenkovi, vyzvala OSN, aby do země vyslala pozorovací misi. OSN by podle ní také měla odsoudit násilné potlačení protestů. Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin mezitím v Moskvě tvrdil, že Západ vede proti jeho zemi hybridní válku poté, co se nepodařilo provést revoluci. Konkrétně jmenoval i Česko.