Lidé v Bělorusku demonstrovali na podporu zadržených. Lukašenko se sejde s ruským premiérem

Podle televize Belsat kolegové šesti zadržených novinářů protestovali před policejní budovou, kde byli drženi. Žurnalisté v celách přitom skončili spolu s asi 130 dalšími lidmi. Jedná se většinou o studenty z běloruských škol.

Za to, že 1. září místo do lavic vyrazili demonstrovat proti Lukašenkově režimu, jim hrozí vysoké pokuty a až patnáct dní ve vězení. V mnoha běloruských školách se ve středu učilo pod policejním dohledem. Ani to ale mnohé studenty neodradilo, aby na znamení solidarity se zadrženými demonstrovali znovu.