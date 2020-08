Od věty „Zvládneme to“ uplynulo pět let. Rozhodla bych se stejně, tvrdí Merkelová

V ulicích se později objevily tisícové davy protiislámského hnutí Pegida, které AfD otevřelo cestu do parlamentu. Spory o migrační politice přitom trvají i po pěti letech. Migranti se v současnosti podílejí na necelé desetině trestných činů v Německu, práci má zároveň zhruba polovina z nich.

„Už jsme toho tolik zvládli. Zvládneme i tohle. Zvládneme to a překonáme, co nám stojí v cestě,“ prohlásila Merkelová před pěti lety na tiskové konferenci. Ve stejném roce německé hranice překročilo téměř devět set tisíc uprchlíků.

Německo si naložilo příliš, soudí AfD

„Kde jen začít? Německo si naložilo příliš. V mnoha ohledech za sebou svými osamocenými rozhodnutími z roku 2015 nechala Angela Merkelová hromadu střepů,“ ohodnotilo několikaleté počínání Německa tiskové středisko AfD.

Protiimigrační strana poukazuje především na to, že příchod běženců s sebou přinesl řadu problémů včetně kriminality či problematické integrace. Začlenění podle AfD komplikuje, že přes osmdesát procent žadatelů o azyl nemůže předložit doklady o vzdělání nezbytné k získání pracovního místa.

„Vypadá takhle nějak zázrak na poli odborných pracovníků, které nám staré politické strany a média nadšeně slibovaly?“ uvedla AfD. Údaje převzala z odpovědi braniborské vlády na parlamentní dotaz, ve které zemský kabinet sdělil, že prokázat se profesními doklady uznatelnými v Německu může pouze šestnáct procent mužů a patnáct procent žen přicházejících do Braniborska jako běženci.

Spolková vláda zavedla řadu zákonů pro urychlení integrace

Problémy s integrací včetně pracovního uplatnění si očividně uvědomuje i spolková vláda. Jeden z mluvčích kabinetu řekl, že začlenění migrantů je centrálním úkolem vlády. „Od roku 2015 zavedla spolková vláda mnoho zákonů, aby integraci urychlila. K tomu patří například to, že lidé, kteří mají naději v Německu zůstat, se mohou naučit rychleji německy a mají rovněž oproti předchozím letům lepší přístup ke vzdělání a k pracovnímu trhu,“ vysvětlil.

Ekologická strana Zelení přijímání běženců a jejich integraci vnímá jako dlouhodobý závazek. „Bylo to, či spíše je to úkol, na kterém musíme dále pracovat. Pokud jde například o otázky výuky jazyka, bydlení, tak to musíme dále jako společnost rozvíjet,“ řekla spolupředsedkyně zelených Annalena Baerbocková.