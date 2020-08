USA chtějí vyřadit Súdán ze seznamu sponzorů terorismu. Rodiny obětí 11. září nesouhlasí

Podporovatelé dohody tvrdí, že odebrání Súdánu z oficiálního seznamu sponzorů terorismu je potřeba proto, aby se pomohlo nové tamní vládě přebudovat politický systém. Nedávná revoluce dostala do čela státu nové představitele, po třech desetiletích diktátorského režimu Umara al-Bašíra.

Kontroverze nyní vyvstala proto, že americké ministerstvo zahraničí připravuje dohodu s Chartúmem, která by zajistila kompenzaci obětem bombových útoků na americké ambasády v Keni a Tanzanii z roku 1998. Podmínkou dohody je ovšem to, že Kongres zbaví Súdán spojitosti se všemi dalšími teroristickými činy.

Přibližně tři tisíce rodin obětí 11. září zažalovaly Súdán za jeho roli v plánování útoků na Světové obchodní centrum v roce 2001. Ty uskutečnila teroristická organizace al-Káida. Jak uvádí americký server The Hill, dodnes se jedná o nejhrozivější útok na americké půdě.

„Zajímáme se o nepříjemnou situaci, ve které se Súdánci ocitli, a přejeme jejich novému národu jen to nejlepší, ale naši nejbližší byli 11. září brutálně zavražděni. Poženeme Súdán za jeho roli v této chladnokrevné teroristické vraždě k odpovědnosti,“ stojí v dopisu.

Pozůstalí tvrdí, že Chartúm poskytl finanční a materiální prostředky teroristům z al-Káidy, kteří se účastnili již zmíněných útoků. Súdán nikdy na žaloby nereagoval a rodiny obětí se nyní obávají, že mu americký Kongres potvrzením dohody dodá imunitu.

The Hill v článku cituje zaměstance ministerstva zahraničí, který odmítl, že by chtěla americká administrativa bránit pozůstalým v jejich dlouholetém boji za kompenzace.

Súdán chce dosáhnout i dalších dohod se Spojenými státy, a to před listopadovými volbami. The Hill uvádí, že je pravděpodobné, že se stane dalším muslimským státem, který uvolní vztahy s Izraelem. Podle serveru by si pak prezident Trump mohl odškrtnout další úspěch na poli zahraniční politiky. Vyřazení Súdánu ze seznamu podpořil i sám ministr zahraničí Mike Pompeo.