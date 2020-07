Italští senátoři zbavili Salviniho imunity. Může jít k soudu za blokování vylodění migrantů

Italští senátoři zbavili Salviniho imunity jen těsně, a to poměrem hlasů 149 ku 141. Sicilská prokuratura viní sedmačtyřicetiletého politika z nelegálního zadržování osob, za což mu hrozí až 15 let vězení. Salvini loni v srpnu povolil vylodění stovek migrantů z lodě španělské nevládní organizace Open Arms až po téměř třech týdnech, když to nařídila sicilská prokuratura.

Letos 12. února italští senátoři rozhodli stejně v jiné kauze, kterou má na starosti soud v Katánii a která se týká případu z loňského července. Salvini tehdy jako ministr vnitra nedovolil okamžité vylodění na 130 migrantů zachráněných ve vodách Středozemního moře. Kromě desítky z nich, včetně těhotné ženy a dětí, museli všichni čekat v přístavu na palubě lodi pobřežní stráže Gregoretti, než několik zemí EU slíbilo, že je převezmou.

„Jsem hrdý na to, že jsem bránil Itálii. Udělal bych to znovu a udělám to znovu, protože migrační vlna tento měsíc je šestkrát větší, než byla před rokem, když (strana) Liga byla ve vládě,“ řekl k hlasování Senátu Salvini.