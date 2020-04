Od Nové síly po Mussoliniho potomky. Neofašismus v Itálii 75 let od pádu režimu živí i pravicoví populisté

Nacismus je v Německu tabu, Italové to mají složitější

Na rozdíl od Německa, kde jsou nacističtí vůdci zatracováni a nacistické symboly nadále tabu, zůstává vztah Italů k jejich fašistické minulosti i po 75 letech od pádu režimu přinejmenším komplikovaný. „Od roku 1952, kdy prošel zákon, jenž kriminalizuje snahy o oživení Mussoliniho fašistické strany, se italští fašisté považují za oběti represe ze strany státu. Ve skutečnosti se v Itálii nikdy neodehrála denacifikace ve stylu Německa,“ napsal britský Guardian.

Mussoliniho duch nezmizel ani z italské politické scény. Rok po konci války jeho stoupenci založili neofašistické, antisystémové a protikomunistické Italské sociální hnutí (MSI), které se v 70. letech přejmenovalo na Italské sociální hnutí –⁠ Národní pravice.

Sedmdesátá léta se v Itálii nesla v duchu boje mezi krajně pravicovými a krajně levicovými skupinami, vraždy, bombové útoky a únosy nevyjímaje. „Obě strany používaly rétoriku čtyřicátých let, připomínaly buď hrdinství, nebo neloajálnost fašistů a antifašistů,“ připomíná Guardian.

Itálie byla po válce v Evropě výjimkou, když se neofašisté stali koncem 50. let čtvrtou nejsilnější stranou v zemi. MSI usilovalo o zavedení „práva a pořádku“, tradiční sociální hodnoty a silný prezidentský systém, postupem času se ale kupříkladu přiklonilo ke spojenectví v rámci NATO a „evropskému nacionalismu“ v podobě integrace zemí starého kontinentu.

S následníky neofašistů se spojil až Berlusconi

K vládě se však hnutí po dekády nedostalo, i když se v jeho čele střídali umírnění i radikální vůdci. V samotné Itálii se v 80 letech uklidnila situace a zdálo se, že myšlenky fašismu jsou skutečně minulostí. Zlom přišel až poté, co stanul v čele MSI Gianfranco Fini, který hnutí v polovině 90. let transformoval do umírněnější Národní aliance (AN). Neofašisté pak v roce 1994 vytvořili vládní koalici s konzervativní stranou Vzhůru, Itálie Silvia Berlusconiho, jenž hledal v té době v první řadě antikomunisticky smýšlejícího partnera.

I tři čtvrtě století po pádu režimu osobnost Mussoliniho mnohé fascinuje. Krátce před loňským výročím Dne osvobození vyvolal emoce incident fanoušků fotbalového klubu Lazio Řím, kteří v Miláně před zápasem rozvinuli transparent „Sláva Benitu Mussolinimu“.