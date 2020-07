Když se zřítil hořící concorde, vzal s sebou 113 lidských životů i sen lidstva o nadzvukových dopravních letadlech

Postup posádky zpečetil i osud 216 cestujících a dvanácti členů posádky letu AF 447. V tomto případě nejprve selhala během letu z Ria de Janiera do Paříže technika Airbusu A330 – zamrzla Pitotova trubice, což zmátlo autopilota. Lidští piloti si ale poté nevěděli rady a přivedli letadlo k pádu do Atlantiku.

Concordy se ještě vrátily, ale nevydržely. První let: 11. září 2001

Britský dopravce již necelý rok po nehodě oznámil, že je připraven provoz obnovit – letadla měla zpevněné palivové nádrže i pneumatiky, takže to, co se stalo v Paříži, se nemělo již nikdy opakovat. Také se to neopakovalo, ale bylo tomu tak i proto, že budoucnost concordů byla už jenom krátká.

Příčin bylo více, k otřesené důvěře cestujících se přidalo i celosvětové dění. Je jenom náhoda, že první let s cestujícími po nehodě se uskutečnil 11. září 2001. Concorde British Airways tehdy letěl z Londýna do New Yorku – přičemž šlo stále spíše o zkušební let a všichni pasažéři byli zaměstnanci aerolinek – kde úspěšně přistál. Za normálních okolností by to byla docela významná zpráva, jenomže toho dne se pozornost světa zaměřila na docela jiná letadla.