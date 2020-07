Potomek Dakoty uzavírá éru MDD i třímotorového létání

V té době již bylo jasné, že MD-11 bude posledním typem McDonnell Douglasu. Šlo už jen o to, jak dlouho jeho odchod potrvá. Půl roku před nehodou Swissairu totiž někdejšího hegemona letecké dopravy pohltil Boeing. Potom se ukázalo, že konec bude rychlý. Nehody a především nehospodárnost vedly ke slabé poptávce po letadle a nový vlastník rozhodně neměl zájem hledat způsob, jak zvýšit jeho prodeje na úkor svých 777-200, popř. 767-400ER. A tak již v roce 2000 výroba MD-11 ustala. Následně se aerolinky začaly odvracet i od jeho provozování na osobních linkách. V polovině minulého desetiletí již byla většina osobních MD-11 vyřazena. Cestující na ně mohli narazit příležitostně například při zpoždění dodávek nových letadel a v posledních letech už pouze na linkách KLM z Amsterdamu do Montrealu a Toronta. Nyní již nizozemský národní dopravce vyřadil i poslední tři stroje svého typu. Závěrečný let na pravidelné lince KL672 z Montrealu do Amsterdamu vykonal stroj PH-KCE pojmenovaný Audrey Hepburn, rozlučkový let by měl připadnout na PH-KCD nazvaný Florence Nightingale.

Tragické nehody osobních MD-11 Swissair 111 imatrikulace (první let): HB-IWF (1991)

datum: 2. 9. 1998

trasa letu: New York, JFK – Ženeva

místo: oceán poblíž kanadské osady Peggy's Cove

zemřelo/přežilo: 229/0

příčina: požár v důsledku konstrukční chyby China Airlines 642 imatrikulace (první let): B-150 (1992)

datum: 22. 8. 1999

trasa letu: Bangkok – Hongkong

místo: Hongkong (letiště Chek Lap Kok)

zemřelo/přežilo: 3/312

příčina: chybné rozhodnutí pilota za špatného počasí zdroj: aviation-safety.net

Na odpočinek odchází vzdálený „potomek“ Dakot a Skytrainů

S typem MD-11 končí v dálkové letecké dopravě značka McDonnell Douglas. Jak již bylo uvedeno, v roce 1997 ji pohltil Boeing. Firma vznikla spojením výrobce vojenských letadel McDonnell Aircraft a Douglas Aircraft Company, jejíž produkce měla poněkud větší rozsah, nejvýznamnější však byla produkce transportních letadel. Jeho dvoumotorová Dakota DC-3 stála na počátku rozmachu civilního letectví, vojenská verze C-47 potom zásadním způsobem pomohla Spojencům zvítězit ve druhé světové válce a stejně tak zachránila Západní Berlín v roce 1948. Po celou dobu dokázaly její stroje držet krok s konkurencí, zejména Boeingem. Po fúzi ve druhé polovině 60. let, kterou si vynutil nákladný vývoj množství nových civilních i vojenských letadel, již čekaly MDD horší časy. Boeing počátkem 70. let vytáhl trumf v podobě Jumba. Typ DC-10, který představoval stěžejní část nabídky MDD se tak musel potýkat s větším konkurentem, Lockheed L-1011 Tristar potom představoval konkurenta obdobné velikosti, ovšem brzy se objevily ještě Airbus A300 a Boeing 767, které začaly zabírat oblast středních a kratších dálkových tras. DC-10 pravděpodobně nenaplnil očekávání výrobce a totéž – jak jsme již shrnuli – potkalo jeho nástupce MD-11. MDD nabízel i menší stroj určený pro krátké tratě, kde konkuroval hlavně boeingům 737. Typ DC-9 a z něj vycházející MD-80 a MD-90 byly bezesporu úspěšné, zájem o ně však začal upadat počátkem 90. let, kdy do této kategorie letadel expandoval Airbus s typem A320 a jeho deriváty. Poslední generace někdejšího DC-9 se již prodávala pod značkou Boeing jako typ 717. Poslední MD-80/90 ještě létají – hlavně u americké Delty a American Airlines a patrně ještě létat budou, protože Delta je začala modernizovat. Většina ostatních dopravců ale potomky DC-9 vyřazuje, v plánu to mají i AA, je proto jen otázkou let, kdy bude značka McDonnell Douglas na poli civilního letectví definitivně patřit už jenom do historických knih.