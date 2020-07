„Internetové platformy se k našemu národu nehodí.“ Erdogan je chce blokovat či kontrolovat

Erdoganovi se nelíbily reakce na příspěvek na Twitteru prezidentova zetě, ministra financí Berata Ablayraka. Ten oznámil, že se mu narodilo čtvrté dítě. Devatenáct uživatelů se v reakci údajně vyjádřilo urážlivě o Ablayrakově manželce Esře, Erdoganově dceři. Jedenáct z nich už turecká policie zadržela.

„Internetové platformy se k našemu národu nehodí. Chceme jejich zablokování nebo dosažení kontroly a parlamentu co nejdříve předložíme zákon,“ sdělil Erdogan v projevu ke své Straně spravedlnosti a rozvoje (AKP), který vysílala televize. Jedním z důvodů pro tento krok má být podle prezidenta to, že na sociálních sítích v posledních letech kvůli nedostatku omezení čím dál častěji dochází k „nemorálním činům“.

Sociální platformy by podle Erdogana měly mít v Turecku lokální zastoupení, které by zodpovídalo za to, že společnosti jednají v souladu se zákonnými požadavky. „Jsme připraveni udělat vše pro to, aby internetové platformy měly v Turecku právní a daňové zastoupení,“ sdělil prezident.

Ankara přísně kontroluje obsah na sociálních sítích, a to především v dobách vojenských operací nebo v situacích, jako je šíření koronaviru, připomíná Reuters. V lednu turecká vláda ostře kritizovala Twitter za to, že smazal přes sedm tisíc účtů, které vyjadřovaly podporu Erdoganovi.