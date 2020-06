Lídři EU vykročili ke shodě na fondu obnovy. Spory ale trvají, připouští Michel

Český premiér Andrej Babiš (ANO) během videokonference zopakoval nesouhlas s tím, aby se peníze z připravovaného fondu obnovy rozdělovaly podle míry nezaměstnanosti z minulých let.

Tento ukazatel nesouvisí s pandemií koronaviru, uvedl v projevu, který zveřejnil úřad vlády. Babiš se vyslovil pro to, aby se víceletý finanční rámec EU na roky 2021 až 2027 projednával odděleně od fondu obnovy a aby se o rozdělení peněz z fondu rozhodlo, až budou známé celkové ekonomické dopady pandemie.

Babiš připomněl, že hospodářské dopady pandemie zatím známy nejsou. „Co ale vím s jistotou, je, že výpočet podílů jednotlivých států podle údajů o míře nezaměstnanosti za minulých pět let určitě nemá nic společného se skutečným dopadem koronavirové krize a je zcela nesprávný.“

Lídři schválili půlroční prodloužení protiruských sankcí

Prezidenti a premiéři zemí EU se také jednomyslně shodli na dalším prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku o půl roku, řekl Michel. Podle EU Moskva stále nedodržuje mírové dohody z Minsku, které se týkají východu Ukrajiny ovládaného od roku 2014 separatisty a jejichž naplnění je podmínkou pro zrušení postihů.

Podle Michela informovala německá kancléřka Angela Merkelová své kolegy o tom, jak Moskva v plnění mírových dohod pokračuje. Lídři Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny tvoří takzvanou normandskou čtyřku, která naplňování úmluv z Minsku monitoruje.

„Nyní může Rada EU přistoupit k prodloužení sankcí,“ konstatoval po jednání Michel s odkazem na to, že pokračování postihů ještě formálně schválí členské státy. Sankce by po prodloužení měly platit do konce ledna.