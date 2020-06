Pentagon prověří postup gardy při demonstracích. CNN mluví o nebezpečném užití gumových projektilů

Ministr obrany Mark Esper označil vyšetřování za přirozenou součást po nasazení gardy a na její členy pěl chválu. „Mám jen to největší uznání pro naše vojáky a letce, kteří v této době sloužili, aby zajistili, že mírumilovní demonstranti mohou uplatnit svá práva z prvního dodatku americké ústavy a že oni a ani jiní včetně jejich majetku nebudou vystaveni násilnostem, jsem na ně velmi hrdý,“ uvedl.

Jejich nasazení teď bude prošetřovat Pentagon. Předpokládá se, že zprávu z prověrky obdrží ministerstvo obrany do konce července. Úřad bude posuzovat mimo jiné výcvikovou připravenost gardistů či jejich organizaci a nasazení.

Debata kolem užívání gumových projektilů

Nepokoje a protesty se pokoušejí americké bezpečnostní složky uklidnit mimo jiné i pomocí gumových projektilů. To vyvolalo vlnu pobouření a fotografie lidí, kteří po zásahu gumovými projektily přišli o oko nebo k jinému úrazu, zaplavily sociální sítě.

Podle amerických médií důkazy za posledních pět desetiletí dokládají, že podobné prostředky mohou mrzačit, či dokonce zabíjet. Podle studie zveřejněné v roce 2017 v odborném časopise BMJ Open tři procenta všech lidí zasažených gumovými projektily zemřou. Z 1984 zkoumaných lidí postřelených gumovou střelou jich 15 procent mělo trvalá zranění.

Gumové projektily by měly být použity jenom v případě, že je třeba zvládnout „extrémně nebezpečný dav“, uvádí Brian Higgins, bývalý policejní šéf okresu Bergen ve státě New Jersey. „Střílet je do davu je bezohledné a nebezpečné,“ domnívá se Douglas Lazzaro, odborník na oční zranění ze zdravotního střediska NYU Langone.

Tento prostředek k potlačení odporu údajně proti demonstrantům využily například pořádkové síly ve městě Washington –⁠ tehdy uvolňovaly náměstí, aby jím mohl později projít americký prezident Donald Trump a vyfotit se s biblí u tamního poničeného kostela.