Vyhladil miliony Konžanů. Antverpy po protestech odstranily sochu krále Leopolda II.

Podle Johana Vermanta, mluvčího starosty Antverp Barta De Wevera, měla být socha odstraněna při plánované rekonstrukci náměstí v roce 2023. Po jejím poničení minulý týden bylo rozhodnuto o přesunu do muzejního depozitáře. S tím, že by se na původní místo někdy vrátila, se podle mluvčího nepočítá.

Skupina s názvem Opravme dějiny vyzývá k odstranění všech soch Leopolda II. z veřejných míst v Bruselu. On-line petice získala už více než třicet tisíc podpisů.

Projev odporu na sochách historických osobností se o víkendu neodehrál pouze v Belgii. Při nedělní manifestaci v britském Bristolu strhli protestující pomocí provazů z podstavce bronzovou sochu Edwarda Colstona (1636–⁠1721), který prodal do Ameriky na 80 tisíc mužů, žen a dětí z Afriky. Dav sochu odválel na most a shodil ji do řeky. Slovy „byl rasista“ posprejovali také v Londýně pomník ministerského předsedy z doby druhé světové války Winstona Churchilla.