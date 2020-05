Smrt černocha po zásahu bělošského policisty vyvolala v USA protesty. Policie je rozháněla slzným plynem

V ulicích kolem místa incidentu se sešel poměrně nesourodý dav místních obyvatel, který zablokoval dopravu v blízkém okolí. Řada z protestujících měla nápisy vyzývající k ukončení policejní brutality, zatímco někteří vykřikovali „stíhejte policii“.

Podle listu The Guardian šlo o jedno z největších shromáždění, jaké kdy město Minneapolis zažilo. Značně rozzuřený zástup se i přes silný déšť následně vydal směrem k místní policejní stanici, kde se střetnul s hlídkujícími policisty.

Někteří protestující rozbili okna stanice, zatímco jiní sprejovali na zaparkovaná policejní auta. Demonstranti také házeli na policisty lahve a nazývali je prasaty. Policie reagovala slzným plynem a zábleskovými granáty.

Incident natočil kolemjdoucí, zadržený zemřel o chvíli později

Šestačtyřicetiletý George Floyd zemřel krátce poté, co se jej snažila zatknout policie na základě udání, že chtěl v samoobsluze zaplatit padělaným šekem. Podle policejní zprávy se černoch strážníkům vzpouzel a byl pod vlivem alkoholu či drog.

Na videu zachyceném kolemjdoucím je vidět policista, který Floydovi klečí na krku, zatýkaný se přitom v tu chvíli už nesnaží bránit zatčení a opakovaně říká, že nemůže dýchat. Po chvíli ztratí vědomí a přivolaní záchranáři naloží jeho bezvládné tělo na nosítka. Podle policie zemřel o několik okamžiků později v blízké nemocnici.

Někteří z přihlížejících během zásahu přitom policistu varovali, že zatčenému teče krev z nosu kvůli tomu, jak silně mu tlačí obličej na vozovku. Případ vyvolal silný odpor řady zastánců práv menšin, podle nichž jde o další případ rasově motivované policejní brutality.

„Ať ten muž udělal cokoli, nemělo to pro něj skončit rozsudkem smrti,“ řekla místní aktivistka Nekima Levy-Armstrongová. Starosta města Minneapolis Jacob Frey se v příspěvku na Facebooku omluvil místní černošské komunitě a napsal, že být černochem v USA by nemělo být rozsudkem smrti.

„Značnou část pondělní noci jsem se snažil nalézt ta správná slova ohledně toho, co se stalo. Stále se vracím k následujícímu: Ten muž neměl zemřít,“ napsal starosta.

Následně dodal, že vyhození čtyř policistů zapojených do incidentu byl správný krok. Podle Levy-Armstrongové incident připomíná případ úmrtí Erica Garnera, čtyřiadvacetiletého neozbrojeného černocha v New Yorku, který v červenci 2014 zemřel poté, co vůči němu policista při zatýkání použil škrticí chvat.

Garner na videu z incidentu opakovaně říkal, že nemůže dýchat. Velká porota se následně vyslovila proti stíhání zasahujících policistů, což vzbudilo vlnu protestů po celých Spojených státech.