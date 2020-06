Irák navazuje užší vazby s USA. Americká vojska možná zůstanou v zemi

Irák podle Borka začal obnovovat spojenecké vazby na USA nebo jiné západní mocnosti kvůli vyhroceným ambicím Íránu v oblasti Blízkého východu. „Země svou zahraniční strategii dlouhodobě zakládá na tom, že v diplomacii balancuje mezi regionálními a globálními silami, které jsou mezi sebou v rozporu,“ popisuje Borek.

Kdyby se totiž Irák přimknul pouze k jedné z nich, hrozila by mu vnější i vnitřní nestabilita. Podle Borka to není nic nového, tuto taktiku používá už bezmála patnáct let.

„Po americko-irácké válce začalo vnitropolitickým osobnostem docházet, že vojenské síly USA ztratily konsenzus o dlouhodobém setrvání v Iráku. Spojené státy politici brali jako pomíjivý faktor a začali navazovat vztahy s ostatními mocnostmi,“ tvrdí zpravodaj.

Vztahy mezi USA a Irákem se zhoršily kvůli smrti Solejmáního

Irácko-americké vztahy v lednu 2020 narušil atentát. Američtí vojáci tehdy totiž zabili velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásíma Solejmáního. Útok na vojenského stratéga se odehrál na irácké půdě, což znepokojilo tamní vládu a vyvolalo protesty veřejnosti.

Tisíce demonstrantů se tenkrát dožadovaly stažení amerických vojsk ze země. Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí v reakci na útok vyzval amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, aby do Iráku následně poslal delegaci, která bude mít za úkol vypracovat plán stažení amerických vojáků ze země. V Iráku jich totiž působí asi pět tisíc v rámci mezinárodní koalice proti teroristické organizaci Islámský stát.