Ucho v nábytku. Čínská špionáž se prý pomocí daru dostala na maltskou ambasádu v Bruselu

Číňané se měli podílet na rekonstrukci budovy v roce 2007. „Maltská strana přiznala, že v roce 2007 Čína vybavila tuto budovu nábytkem. To je zvláštní i v tom, že to měl být dar a nábytek být zadarmo. A právě to byl ten moment, kdy Čína měla nainstalovat monitorovací zařízení do samotného nábytku,“ uvedl zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský.

Na možnou aféru upozornila belgickou rozvědku britská tajná služba. „Belgická tajná služba to nekomentovala, nicméně potvrdila, že se těmito podezřeními zabývá a že to vyšetřuje,“ dodal zpravodaj ČT z Bruselu.