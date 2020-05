Macron je u moci už tři roky. Popularita mu ale klesá

První protesty žlutých vest se konaly o víkendu 17. a 18. listopadu 2018. Žluté vesty dále protestovaly proti sociální nespravedlnosti a reformám omezujícím státní podporu sociálně slabým. Prezident pak velkou část svých reforem zastavil. S vládními ústupky protesty postupně ubíraly na síle.

Prezident v době koronaviru

Nyní Francie čelí jiné krizi – té zdravotnické. V zemi je už přes 137 tisíc potvrzených případů nákazy nemocí covid-19 a téměř 26 tisíc mrtvých. Ve čtvrtek by měl francouzský premiér představit plán uvolnění opatření. Očekává se, že bude Francie rozdělena na dva „departementy,“ které se budou uvolňovat jinou rychlostí. „Právě v této oblasti panuje nesoulad mezi premiérem a prezidentem, který by chtěl postupovat rychleji,“ uvedl Šmíd.

Premiér Philippe má totiž na rozdíl od prezidenta odlišnou filozofii přístupu. Zatímco Macron chce rozvolňování urychlit a rychleji oživit ekonomiku, Phillipe je opatrnější a upozorňuje, že země není z nejhoršího venku. Tento nesoulad reflektují průzkumy veřejného mínění. „Vypadá to lépe pro premiéra, prezident Macron za ním v popularitě zaostává. V posledních týdnech se popularita výrazně propadla,“ řekl Šmíd.

France, YouGov poll:



President Macron Approval Rating



Approve: 29% (+1)

Disapprove: 63% (-1)



Field work: 27-28 Apr. '20

Sample size: 1,011 — Europe Elects (@EuropeElects) May 5, 2020

To by se podle Šmída dalo vysvětlit netrpělivostí Francouzů. Sílí spekulace, že by mohl Phillipa vystřídat současný ministr hospodářství Bruno Le Maire. Francouzská média se zamýšlí nad tím, jestli by neměl prezident vzít situaci více do svých rukou.

Obhájí Macron funkci?

Příští prezidentské volby se uskuteční za dva roky a zatím vše nasvědčuje tomu, že se Macron pokusí křeslo obhájit. „Nepochybně kandidovat bude. Bude tvrdit, že nemůže za to, co se stalo. Že dělá všechno pro to, aby zemi nastartoval. V současné době není žádný kandidát, který by ho mohl ohrozit,“ myslí si Šmíd.

Důležité podle něj bude, jak si současná hlava státu poradí s epidemií koronaviru. „Prezident měl velké plány, ale pak ho přibrzdila aféra s osobním strážcem Alexandrem Benallou a především hnutí žlutých vest, takže musel couvat, rušit řadu reforem,“ řekl.