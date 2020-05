Bitva o hrad Itter: Jediný střet, při kterém americká armáda zvítězila po boku německých vojáků

Hrad Itter leží uprostřed rakouské části Alp už od 13. století. Ačkoliv byl v minulosti několikrát renovován a v roce 1878 po rozsáhlé rekonstrukci přeměněn na hotel, jeho největší chvíle slávy přišla až ve 20. století během druhé světové války.

Poté, co bylo území Rakouska začleněno do třetí říše v rámci anšlusu, připadl hrad v roce 1943 pod správu koncentračního tábora Dachau. Příslušníci SS zde na příkaz německé vlády drželi prominentní vězně, kteří mohli být využiti díky svým dřívějším vysokým pozicím a diplomatické důležitosti jako rukojmí.

V posledních válečných dnech roku 1945 zde přitom byli drženi již jen postarší francouzští generálové, bývalé sportovní hvězdy, politici či jiné osobnosti. Mezi nimi například dva předváleční francouzští premiéři, Eduard Daladiér a Paul Reynaud.

Co se týče generálů, nacisté zde věznili také Maxima Weyganda a Maurice Gamelina, které zatkli během války. Kromě nich na hradě pobýval i jeden z důležitých členů francouzského odboje François de La Rocque a Marie-Agnès Cailliauová, starší sestra hlavy Svobodné Francie Charlese de Gaulla.

/*json*/{"map":{"lat":47.7361171869129,"lng":12.165402056250011,"zoom":8,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":47.4708733051468,"lng":12.144289047989284,"type":"11","description":"Hrad Itter"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Německá vláda na hradě držela i tenistu Jeana Roberta Borotru, vítěze několika grandslamů. Údržbu a jiné práce přitom zajišťovali vězni z blízkého koncentračního tábora Dachau pod dozorem SS.

Jugoslávský vězeň odešel pro pomoc

Bitvu o hrad Itter ve své knize „The Last Battle: When U.S. and German Soldiers Joined Forces in the Waning Hours of World War II in Europe“ popsal anglický historik Stephen Harding. Její začátek lze vystopovat až do pozdních dnů konfliktu, přesněji 3. května 1945.

Tehdy podle Hardinga odešel hledat pomoc pro uvězněné pohlaváry místní vězeň Zvonimir Čučkovič, údržbář a někdejší člen jugoslávského komunistického odboje. Tomu se podařilo projít skrze stráže a dostat se na svobodu. S sebou měl přitom nachystaný dopis se žádostí o pomoc, určený americkému vojsku.

Podle serveru Encyclopedia Britannica se Čučkovičovi podařilo projít stále ještě nebezpečnou rakouskou krajinou až do tyrolského Innsbrucku a navázat tam spojení s americkou armádou. Byl zde ale problém – hrad se nacházel mimo území armádní jurisdikce. Velící americký důstojník major John T. Krames se však přesto rozhodl vyslat do oblasti záchrannou skupinu vojáků.