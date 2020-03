Gantz překvapivě předsedou Knesetu. Nahrává to spekulacím o dohodě s Netanjahuem

Množí se spekulace o dohodě, potvrzena nebyla

Nejméně jeden člen Netanjahuova pravicového bloku, ministr obrany Naftali Bennett, veřejně Netanjahuovi a Gantzovi pogratuloval k uzavření dohody, ale žádné oficiální oznámení o formální dohodě vydáno nebylo.

Také web listu The Times of Israel píše, že dohoda mezi oběma politiky už existuje a že byla „podepsána a zpečetěna“. Podle těchto informací by měl být příštích osmnáct měsíců premiérem Netanjahu, pak by ho měl vystřídat Gantz. Oficiálně ale zatím žádná dohoda potvrzena nebyla.