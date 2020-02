Pohádka o Diamantové princezně se rozplynula v karanténě. „Pracovat na lodi byl sen, pak noční můra“

Spojené státy volání vyslyšely a letouny vyslaly dva – v neděli 16. února začala evakuace, při níž plavidlo opustilo 355 Američanů. Letadla je přepravila do Kalifornie a Texasu. Na domácí půdě ale evakuované občany nečeká okamžitá svoboda. Z důvodu prevence stráví dalších čtrnáct dní v karanténě bez ohledu na to, jestli vykazují příznaky nemoci, nebo ne.

O nic jednodušší situace nebyla pro palubní personál. Podle The Washington Post měla posádka strach z nákazy, jelikož se nemůže izolovat stejně jako cestující, o které se musí starat. „Pracovat na Diamond Princess byl můj sen, ale ten se proměnil v noční můru,“ posteskl si nejmenovaný indický kuchař, který pro společnost, jíž loď patří, pracuje tři roky.

Zatímco pro cestující v luxusních kajutách karanténa nepředstavovala tak dramatické příkoří, pro lidi v malých kabinách pro více cestujících bez oken znamenala výzvu. Čas si mohli krátit například hraním her, sledováním filmů či poslechem hudby. Japonské úřady cestujícím kvůli tomu věnovaly mobilní telefony.

Někteří Američané evakuaci z lodi odmítli: „Proč bych měl nastoupit do autobusu a letadla s lidmi, kteří jsou možná nakažení a se kterými jsem strávil skoro dva týdny v izolaci?“ napsal na Twitteru právník Matt Smith.

Nejen Spojené státy poslaly pro své občany letadla. Austrálie se chystá evakuovat 169 lidí, pomoci vlastním lidem chtějí například také Británie, Kanada, Hongkong. Své lidi už do vlasti dopravila Jižní Korea. Evakuované většinou čeká – stejně jako v případě Američanů – dodatečná karanténa. Podobná opatření jako USA už oznámily Austrálie i Kanada.

Autobusy odvezdou tři tisíce lidí

Karanténa na Diamantové princezně končí ve středu. V první skupině cestujících, kteří mohou plavidlo opustit, jsou především starší lidé, u nichž se nákaza novým koronavirem po uplynutí dvoutýdenní karantény neprokázala. Během středy odejde zhruba pět set lidí, celkově mají být evakuovány přibližně tři tisíce lidí. Dodatečná karanténa čeká ty, kteří s nakaženými přišli do přímého styku – například sdílením kajuty –, a to i v případě, že testy na přítomnost viru u nich byly negativní.

„Pokud jde o celkový počet lidí, kteří byli na lodi, převážná většina z nich nemá Covid-19. Těch, co ho mají, nebo mají velmi mírné příznaky, je málo. Bude velmi důležité prostudovat tuto konkrétní událost a zjistit, co vedlo k přenosu na lidi z této lodi,“ shrnuje Mike Ryan ze Světové zdravotnické organizace (WHO).