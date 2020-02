Koronavirus zabíjí hlavně starší lidi, u většiny nakažených má nemoc mírný průběh, tvrdí čínská studie

Celkem se v pevninské Číně, do které se nepočítá Hongkong a Macao, do pondělní půlnoci nákaza novým typem koronaviru potvrdila u 72 436 lidí. Zatímco za neděli čínské úřady evidovaly 2048 nových případů, za pondělí je to 1886. Počet nově potvrzených případů v pevninské Číně byl tak v pondělí poprvé od 30. ledna nižší než dva tisíce.

Studie: Úmrtnost roste s věkem

Podle studie, kterou zveřejnilo Čínské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, činí úmrtnost 2,3 procenta. V provincii Chu-pej je nicméně o něco vyšší – 2,9 procenta.

Na základě studia více než čtyřiačtyřiceti tisíc případů čínští vědci zjistili, že u 80,9 procenta pacientů měla nemoc mírný průběh, u 13,8 procenta vážný a u 4,7 procenta kritický.

Nejvyšší úmrtnost vědci zaznamenali v kategorii lidí starších 80 let (14,8 procenta). U dětí do devíti let nezaznamenali jediný případ úmrtí na nemoc COVID-19 a u lidí do 39 let činila úmrtnost jen 0,2 procenta. U následujících věkových skupin pak úmrtnost postupně roste: 0,4 procenta u čtyřicátníků, 1,3 procenta u padesátníků, 3,6 procenta u šedesátníků a v kategorii mezi 70 a 80 lety činí osm procent.

Větší pravděpodobnost, že po nákaze novým koronavirem zemřou, je podle studie u mužů (2,8 procenta). Úmrtnost u žen činí 1,7 procenta.