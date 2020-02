Polsko poslalo Soudnímu dvoru EU obhajobu justiční reformy. Mluví o „narušení suverenity státu“

Vláda soudce označuje za kastu, která se podle ní bojí, že s větší kontrolou přijde o výsady. Poukazuje na sporné verdikty a příliš pomalá řízení. „Zvládneme (reformu) prosadit. Navzdory totální opozici, navzdory protestům na ulici, navzdory cizině,“ uvedl ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro.

Například soudce Piotr Gaciąrek, který patří ke známým odpůrcům soudních reforem z posledních let, se ale stále víc se obává, že po změnách už není cesty zpátky. „To není žádná reforma, to je převedení soudů pod politickou kontrolu. Ano, cítím se ohrožený, protože soudci jsou dnes v Polsku trestaní za to, jaké vydávají rozsudky,“ upozorňuje Gąciarek.

Do cesty se reformám staví Evropská komise. Naposledy požádala unijní soudní dvůr, aby pozastavil fungování Disciplinární komory Nejvyššího soudu. Volí ji zreformovaná rada soudnictví, kterou vybírá většinově Sejm.

„Respekt k vládě práva je cílem pro instituce EU i členské státy. A je základním předpokladem, aby fungoval vnitřní trh, založeným na vzájemné důvěře a uznání,“ říká Věra Jourová, eurokomisařka zodpovědná za vládu práva.